Запуск "Турецкого потока" ударит по транзиту газа через Украину – Макогон

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Запуск российского газопровода "Турецкий поток" уменьшит объемы транзита газа через Украину на 15 млрд кубометров в год. Такие расчеты озвучил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Пафосно был запущен "Турецкий поток". Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1 января осуществлялся только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3", – написал Макогон на своей странице в Facebook.

Таким образом, Украина недополучит порядка 450 млн долларов в год, добавил Макогон на брифинге.

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При этом, по его словам, Украина ищет новые возможности для использования Трансбалканского газопровода. В частности, Макогон отметил создание на базе этой "трубы" нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн м3 в сутки.

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"Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", – подчеркнул Макогон.

Напомним, после заметного сокращения прокачки российского газа через Украину транзит начал восстанавливать объемы и выходит на запланированные показатели. Так, к 8 января транзит превысил 100 млн кубических метров газа в сутки.

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, считает, что за пять лет получит не менее 7,2 млрд долларов:

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