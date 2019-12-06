Маркарова озвучила амбициозные планы по сокращению госдолга в 2020 году

Валютная чувствительность государственного долга привела к тому, что в кризисный период он составлял 80% к ВВП

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

Министерство финансов Украины намерено в следующем году сократить объем государственного долга к ВВП до 50%, при том, что в этом году он составляет 60% к ВВП, заявила в ходе Часа вопросов к правительству глава министерства Оксана Маркарова.

"На сегодняшний день, в этом году уменьшили до 60%. А в следующем году в наших планах снизить его до цифры меньше 50%", – сказала она.

По словам министра, валютная чувствительность государственного долга привела к тому, что в кризисный период он составлял 80% к ВВП.

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Напомним, в государственном бюджете на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, это стало возможным прежде всего благодаря политике по замещению иностранного долга внутренним (путем размещения гривневых ОВГЗ) и постепенному удешевлению госдолга (последние гривневые ОВГЗ размещены уже под 13% – ниже учетной ставки НБУ, а долларовые – под 4%).

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Напомним, ранее также сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует за пять лет – до 2024 года – сократить отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту до 40%. Об этом говорится в программе деятельности правительства.

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