Маркарова рассказала в США об избавлении от "рудиментов старой системы"
Заявление министра финансов прозвучало в ходе встреч МВФ и Всемирного банка
Структурные реформы позволили вывести Украину на путь экономического роста.
Об этом заявила глава Минфина Украины Оксана Маркарова в ходе круглого стола министров финансов в рамках ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне (США), сообщается 12 апреля на странице Министерства в Facebook.
По ее словам, речь идет об образовании, медицине и социальной защите.
"Сегодня принцип инклюзивности позволил всем детям в стране иметь равный доступ к образованию и социализации, а также избавил нас от таких рудиментов старой системы, как отдельные школы для детей-инвалидов", – заявила Маркарова в своем выступлении.
Она добавила, что кардинально другой подход к финансированию системы здравоохранения положительно повлиял на качество медицинских услуг и помог значительно повысить зарплаты врачам.
"Кроме того, правительство ввело дополнительную материальную помощь для многодетных семей, что в будущем повлияет на уровень рождаемости. Все эти шаги – не просто результаты реформ. Это вклад в будущее наших граждан, то есть вклад в будущее Украины", – заключила глава Минфина.
Напомним, ежегодные весенние встречи МВФ и ВБ начались 8 апреля и завершатся 14 апреля. На них присутствует и украинская делегация.
Ранее в ходе этих встреч Маркарова назвала три глобальных тренда. По ее словам, это миграция, открытые данные и популизм.
О поддержке семей с детьми заявлял и премьер-министр Владимир Гройсман. Он подчеркивал, что "украинцев должно быть больше":
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