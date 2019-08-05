/ Фото: Кабинет министров Украины

Маркарова сообщила о "финальной фазе" планирования госбюджета-2020 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 2019-08-05T19:56:00+03:00 Экономика Министерство финансов подаст документ на рассмотрение уже новому Кабмину

Планирование государственного бюджета Украины на 2020 год входит в финальную фазу перед его подачей на рассмотрение новому составу правительства.

Об этом сегодня, 5 августа, написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook, комментируя итоги выполнения госбюджета-2019 за семь месяцев.

"Мы прошли половину года, и выводы о выполнении бюджета 2019 года оказывают влияние не только на 2019-й, но и на планирование бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету министров Украины", – отметила она.

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Напомним, госбюджет Украины утверждается на год – с 1 января по 31 декабря. Его разрабатывает Минфин и вносит на рассмотрение Кабмина, который не позднее 15 сентября подает проект закона о государственном бюджете в Верховную Раду.

Новости "Сегодня" сообщали, что государственные заимствования по общему фонду госбюджета в январе-июле 2019 года составили около 311,5 млрд грн, а платежи по погашению государственного долга в этот период достигли 248,9 млрд грн. В Минфине заверили, что полностью готовы к пиковым выплатам по государственному долгу сентября 2019 года.

При этом общий фонд государственного бюджета Украины, по данным Минфина, в январе-июле 2019 года выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн, а специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 млрд грн.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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