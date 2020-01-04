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Мать-пенсионерка подарила нардепу Дубинскому три машины на 2,7 млн гривен

4 января, 13:32

Шикарный подарок депутат внес в свою налоговую декларацию

Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinskyi

Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinskyi

Украинский депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народ") сообщил о нескромном подарке, который он получил от своей матери-пенсионерки, которой, как ранее сообщали СМИ, принадлежат семь автомобилей.

В сообщении о внесении изменений в налоговую декларацию, опубликованном на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, нардеп указал три машины, которые ему подарила Алла Березовская 27 декабря, общей суммой более 2,73 млн гривен.

Речь идет о Mercedes-Benz G55 2008 года выпуска (1,2 млн гривен), Toyota Land Cruiser 200 (2013 год, 1,1 млн гривен) и Mercedes-Benz E 55 AMG (2003 год, 350 тыс. гривен).

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В тот же день он Дубинский приобрел и гараж площадью 77 кв. м более чем за 503 тыс гривен.

Напомним,минувшей осенью во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки за голосование против законопроекта в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Тогда Дмитрий Дубинский, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес, согласился пройти полиграф.

А в декабре Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении Дубинского по заявлению нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который обвинил своего коллегу в лоббировании в личных интересах поправки, после которой табачная отрасль в Украине резко сократила производство.

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