Майский газ: Украина нарастила транзит и уменьшила потребление голубого топлива
В подземные хранилища активно закачиваются "зимние" запасы
По состоянию на 31 мая 2019 года газотранспортная система Украины (ГТС) увеличила транзит газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову. Об этом говорится в отчете оператора ГТС, государственной компании "Укртрансгаз", которая ранее предупредила, что рынку газа в Украине грозит дефолт.
В отчете компании за май отмечается, что транзит газа по территории Украины с начала 2019 года составил 37,6 млрд кубометров. Это на 8% больше, чем на январь-май 2018 года. При этом уже в течение 1288 дней (четвертую весну) Украина не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.
"Всего за пять месяцев 2019 года в Украину импортировано 4 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 19% аналогичного прошлогоднего объема", – сообщили в компании.
Кроме того, Украина значительно увеличила запасы газа в ПХГ. В январе-мае 2019 года в подземные хранилища закачано 2,7 млрд куб. м газа, что на 27% больше , чем в течение того же периода 2018 года. При этом отбор газа составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%.
"К 31 мая 2019 года в ПХГ Украины находилось 11,4 млрд кубометров голубого топлива. Это больше на 19%, чем год назад", – подчеркнули в "Укртрансгазе".
Потребление газа по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 12% – до 13,6 млрд куб. м. При этом за пять месяцев 2019 года в Украине добыли 8,8 млрд кубометров газа, что на 3,34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщалось, Украина планирует наращивать добычу газа внутри страны, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива уже в ближайшие годы. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, страна вполне способна перейти на полное обеспечение потребностей в голубом топливе, но осталось "найти" еще около 11 млрд кубометров газа собственной добычи в год.
Например, в Полтавской области недавно пробурили новую скважину глубиной шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа:
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