Медикам сокращения не грозят: дело в бюджетном финансировании

Ляшко рассказал, как правительство и Нацслужба здоровья урегулировали вопрос сокращений медперсонала во время карантина

Во время борьбы с пандемией коронавируса медицинские работники будут защищены от сокращений, поскольку Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует медучреждения по глобальному бюджету. Об этом рассказал замминистра здравоохранения – главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области.

"Мы запретили постановлением Кабмина принимать плановые госпитализации и операции. В то же время НСЗУ внесла изменения в договоры, и первые три месяца она будет выплачивать исторический базовый бюджет для медучреждений, поэтому ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть. В подобных случаях мы будем жестко реагировать по отношению к руководству", – сказал он.

Помимо этого, Ляшко отметил что законодательная база четко указывает общеобязательность карантина, и если кто-то не придерживается его – это вопрос к правоохранительным органам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине уже на этой неделе должны начать покрывать задолженности по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

А врачи, которые работают с людьми, заболевшими коронавирусом, будут получать надбавку к заработной плате в три размера их оклада.

Также смотрите о надбавках медикам:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама