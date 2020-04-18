Зеленский потребовал закрыть задолженность по зарплате перед медиками

По словам президента, этот вопрос надо решить в ближайшее время

В Украине уже на следующей неделе начнут покрывать задолженности по заработной плате врачам и другим медицинским работникам. Об этом сообщили во время совещания по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, на котором председательствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложены и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавируса. Все это медики должны получить уже с апреля", – заявил президент.

Также Зеленский отметил, что необходимо обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачи, которые работают с людьми, заболевшими коронавирусом, будут получать надбавку к заработной плате в три размера их оклада.

Также сообщалось, что в Украине коронавирус подтвердили у 978 медицинских работников.

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