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Меркель анонсировала новую энергополитику Германии с учетом "Северного потока – 2"

4 июня, 14:43

Канцлер выступила на "Дне немецкой промышленности"

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch.

Германия намерена сформулировать новую энергетическую политику до конца 2019 года с учетом строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом 4 июня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на "Дне немецкой промышленности", который проводит Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) в Берлине.

По словам канцлера, постепенный отказ Германии от использования атомной и угольной энергетики требует новых решений.

"Это требует также и ставки на газ как энергоноситель в случае, если мы хотим отказываться от ядерной энергетики и угля, поэтому я выступаю за то, чтобы параллельно с транзитом через Украину строился газопровод "Северный поток – 2", – сказала она.

Напомним, после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году Германия отключила ряд атомных электростанций. В стране продолжают действовать еще семь, но и их планируется отключить не позднее 2022 года. К 2038 году Германия намерена полностью отказаться от угля в энергетике и перейти на газ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их "энергетическая база не была связана с Россией". А в России заявили, что Вашингтон вместо честной конкуренции с проектом "Северный поток – 2" давит на страны Европы, "как во времена Дикого Запада"

Российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


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Тег энергетика, Германия, АЭС, Меркель, Северный поток 2

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Источник:

Интерфакс

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