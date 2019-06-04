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Помпео рассказал, чем для Европы чревата энергетическая дружба с Россией

4 июня, 10:56

Во время конфликта россияне будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, предупредил госсекретарь

Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их "энергетическая база не была связана с Россией".

Заявление прозвучало на фоне продолжения строительства газопровода "Северный поток – 2" под Балтийским морем, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы – энергетической базы, не связанной с Россией", – заявил Помпео голландскому телеканалу.

"Мы знаем историю отношений Европы и России. Мы знаем, что во время конфликта россияне будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, чтобы повысить издержки для Европы, если она захочет принять решения, которые отвечают ее наилучшим интересам, но, возможно, не отвечают интересам России, – отметил госсекретарь США. – Мы надеемся, что Европа поймет это правильно".

При этом он отказался сообщить, существует ли риск введения санкций против голландских компаний, если они примут участие в проекте.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2""Сопротивление "Северному потоку – 2" все еще очень активно в США", – подчеркнул Перри.

Обещание санкций США против "Северного потока – 2" уже вызывало бурную реакцию Кремля. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления -  это негодный политический инструмент".

Как известно, американские сенаторы внесли законопроект, который должен остановить строительство "Северного потока-2", введением санкций против причастных лиц и компаний.

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


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Тег Северный поток, Помпео, Северный поток 2

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Источник:

Голос Америки

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