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Меркель жестко ответила на угрозы США в адрес "Северного потока – 2"

2 сентября, 09:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Немецкий канцлер заявила, что газопровод будет достроен

Германия намерена завершить строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, передает DW.

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Таким образом, Меркель отреагировала на угрозу трех сенаторов из США ввести американские экономические санкции против немецких предприятий и портов, если они будут оказывать содействие в строительстве "Северного потока – 2".

"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", – заявила Меркель.

Ранее Меркель заявила, что Германия продолжает выступать за завершение строительства российского газопровода "Северный поток – 2", несмотря на отравление оппозиционера Алексея Навального.

По ее словам, эти два вопроса, а также резонансное убийство в Берлине российскими спецслужбами чеченца Зелимхана Хангошвили, необходимо рассматривать отдельно друг от друга.

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

Россия заявила, что намерена достроить газопровод собственными силами.

Не так давно Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрациюужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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Германия США санкции Ангела Меркель Северный поток 2
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