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Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине за год стало больше очень богатых людей, а их доходы выросли по сравнению с прошлым годом, сообщила Госфискальная служба, подведя итоги декларационной кампании. Двое украинцев показали доход более 1 млрд грн, а один — более 10 млрд. "Сегодня" выяснили, в каких регионах живут самые состоятельные украинцы и чем они занимаются.

Сколько задекларировали

Как сообщил и. о. главы ГФС Александр Власов, всего физлицами подано 529 тыс. налоговых деклараций о доходах за 2018 год на общую сумму 83,6 млрд грн. Это почти на 26 млрд грн, или на 45%, больше, чем год назад. Главные источники доходов — продажа движимого и недвижимого имущества, лизинг (аренда с выкупом), сдача в аренду жилья и офисов. С доходов уплачено 3,2 млрд грн (+57%, или +1,2 млрд). При этом число гривневых миллионеров впервые превысило 5000, достигнув 5143 человек (+27%). То есть один из восьми тысяч жителей страны — официальный миллионер. Среди них больше всего — 3609 чел., или 70%, задекларировали доходы от 1 до 5 млн грн, но есть и миллиардеры: двое получили доход в 1 млрд грн, один — 10 млрд грн. Имена этих людей Власов не назвал, так как обнародовать их без согласия человека запрещено законом о защите персональных данных. Власов считает декларационную кампанию успешной, а значительный рост как числа декларантов, так и уровня указанных ими доходов он объяснил ростом сознательности плательщиков налогов и эффективной работой сотрудников ГФС. 

Где и кто

Традиционно больше всего миллионеров в Киеве — 2194 чел., или 40%, в Киевской (378), Харьковской (339), Днепропетровской (333) областях — около 7% в каждой. Среди них больше всего людей в возрасте 40—60 лет — 58%, или 2981 чел., тех кому 30—40 лет, в ФС насчитали 23% (1171 чел.), лиц младше 30 лет — всего 4% (211 чел.). Остальные 15% — люди старшего возраста. 

Самому младшему миллионеру — 18 лет, он задекларировал доходы от получения имущества в наследство. Самому старшему миллионеру почти 100 лет. 

Впервые в этом году подали декларации почти 200 известных людей — звезды эстрады, музыканты, шоумены, спортсмены. Они задекларировали более 416 млн грн и пополнили госбюджет на 49 млн грн. Рекордсмены шоу-бизнеса, задекларировавшие наибольшие доходы за 2018 год: телеведущая — 158,8 млн грн, ведущий шоу-программ — 26,9, футболист — 26,32, певец — 11,8, композитор — 3,2 и два юмориста — 4,7 и 4,1 млн грн. Кстати, новый президент, а ранее шоумен Владимир Зеленский также показал в декларации около 8 млн грн дохода.

Мнение эксперта: "Это верхушка айсберга" 

Аналитики финансового рынка говорят, что якобы успешная декларационная кампания на самом деле является верхушкой айсберга, так как богатых людей у нас во много раз больше, но они не попадают в базу налоговой.

"Прежде всего это крупные вкладчики банков, которые имеют миллионные доходы за счет процентов по депозитам, но не обязаны их декларировать, так как банки сразу взыскивают положенные налоги, — разъяснил нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Есть еще категория граждан, которые не декларируют доходы и не платят налоги — это трудовые мигранты, их 4—5 млн чел., плюс теневая экономика в Украине. Оценочно годовые доходы их — порядка 300 млрд грн, с которых можно взыскать до 60 млрд грн в госбюджет, или в 20 раз больше, чем внесли все, кто подал в этом году декларации".

По словам Пендзина, выявить этих людей реально, только введя тотальное нулевое декларирование доходов с дальнейшим контролем налоговиков за расходами каждого. Но Европе на это потребовалось 30 лет.

Согласно декларационной кампании-2018, доходы за 2017 год не менее миллиона гривен значатся у 4817 граждан и лиц, проводивших независимую профессиональную деятельность. Больше всего миллионеров было в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров.

Какие зарплаты ожидаются у украинцев в течение трех лет, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Тег налоги, миллионер, доходы, миллионеры, декларирование, ГФС, декларации, теневая экономика, трудовые мигранты

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АВТОРЫ:

Александр Панченко , Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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