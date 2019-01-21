Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Последние новости Украины

Самому младшему – семь лет: названо количество миллионеров в Украине

Сегодня, 14:02

Лиц с миллионными доходами оказалось тысячи, а вот прибыль в миллиард покорилась лишь одному

Фото: Сегодня
Самому младшему – семь лет: названо количество миллионеров в Украине //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b4/933/5c45b4933a2ba.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b4/933/5c45b4933a2ba.jpg Украина Лиц с миллионными доходами оказалось тысячи, а вот прибыль в миллиард покорилась лишь одному

В Украине на сегодняшний день числится почти пять тысяч миллионеров: самому старшему из них 99 лет, самому младшему – всего семь. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно декларационной кампании- 2018, доходы за 2017 год не мене миллиона гривен значатся у 4817 граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность.

Как и следовало ожидать, больше всего миллионеров в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. По областям также лидирует Киевская – 333 человека, потом идут Харьковская – 328 и Днепропетровская области – 303.

В ГФС отметили, что самому молодому миллионеру, который задекларировал доход не мене чем миллион гривен, всего семь лет; самому старшему – 99 лет.

А вот доход более миллиарда гривен покорился лишь одному украинцу, который был получен по итогам 2017 года и, соответственно, задекларирован.

Отметим, что данные Укрстата о расходах и ресурсах домохозяйств Украины свидетельствует о том, что благосостояние украинцев в этом году растет. Как показали результаты выборочного обследования условий жизни домохозяйств, среднемесячный доход одного домохозяйства в первом полугодии 2018 года составлял 9249 грн. Сайт "Сегодня" разбирался, где проходит черта бедности и сколько украинцев живут за ней.

А тем временем результаты исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam свидетельствуют о том, что в мире стало больше миллиардеров, а новый миллиардер в среднем "появляется" каждые два дня.

украинцы, доходы, миллионеры, ГФС, декларации

Вы сейчас просматриваете новость " Самому младшему – семь лет: названо количество миллионеров в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главные богачи мира стали беднее: названы потери за 2018 год

23 декабря 2018, 08:12

Капитал сократился даже у самого состоятельного человека планеты

Сооснователь Ripple стал самым богатым бизнесменом от крипто-индустрии в списке Forbes 400

9 октября 2018, 06:50

Ларсен в этом списке оказался в первый раз

"Лото-Забава": В Кривом Роге выигран 1 000 000 гривен

6 августа 2018, 16:21

991-й тираж лотереи "Лото-Забава", состоявшийся 5 августа 2018 года, отметился выигрышем очередного 1 000 000 гривен

Украинские ректоры ездят на Range Rover и живут в квартирах под 200 метров

16 апреля 2018, 07:20

За прошлый год многие главы популярных университетов увеличили свое состояние

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы