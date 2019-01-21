Самому младшему – семь лет: названо количество миллионеров в Украине
Лиц с миллионными доходами оказалось тысячи, а вот прибыль в миллиард покорилась лишь одному
В Украине на сегодняшний день числится почти пять тысяч миллионеров: самому старшему из них 99 лет, самому младшему – всего семь. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Согласно декларационной кампании- 2018, доходы за 2017 год не мене миллиона гривен значатся у 4817 граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность.
Как и следовало ожидать, больше всего миллионеров в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. По областям также лидирует Киевская – 333 человека, потом идут Харьковская – 328 и Днепропетровская области – 303.
В ГФС отметили, что самому молодому миллионеру, который задекларировал доход не мене чем миллион гривен, всего семь лет; самому старшему – 99 лет.
А вот доход более миллиарда гривен покорился лишь одному украинцу, который был получен по итогам 2017 года и, соответственно, задекларирован.
Отметим, что данные Укрстата о расходах и ресурсах домохозяйств Украины свидетельствует о том, что благосостояние украинцев в этом году растет. Как показали результаты выборочного обследования условий жизни домохозяйств, среднемесячный доход одного домохозяйства в первом полугодии 2018 года составлял 9249 грн. Сайт "Сегодня" разбирался, где проходит черта бедности и сколько украинцев живут за ней.
А тем временем результаты исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam свидетельствуют о том, что в мире стало больше миллиардеров, а новый миллиардер в среднем "появляется" каждые два дня.
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