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Милованов дал деньги на коров

7 ноября, 20:59

Министр сообщил, что подписал 800 платежек о финансовой поддержке фермеров

/ Фото: Pixabay

Украинские фермеры получат финансовую помощь на содержание коров на общую сумму около 250 млн грн. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Подписал 800 платежек финансовой поддержки фермеров. На этот раз – поддержка содержания коров", – рассказал он.

Министр добавил, что эти документы нельзя подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП).

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"Нарушение закона. Но мы это изменим. И в будущем платежки будут подписываться ЭЦП", – подчеркнул Милованов.

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Фото: facebook.com/utg.ua

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабинет министров увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 грн за одну голову, она выплачивается два раза в год.

По данным Государственной службы статистики, поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года составило 3,59 млн голов. Это на 5,1% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года. В частности, поголовье коров за год снизилось на 4,8% – до 1,89 млн голов.

Между тем в Нидерландах появилась необычная ферма – там возвели плавучий коровник и поселили на нем около 30 животных:

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поддержка коровы финансовая помощь фермеры Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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