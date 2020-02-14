Милованов назвал причины экономического спада: детали

Министр экономики Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Причинами замедления украинской экономики в четвертом квартале 2019 года стали тенденции на внешних рынках, теплая погода и проблемы с логистикой. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, в министерстве ожидали замедления. Среди факторов, которые оказали негативное влияние, министр негативные тенденции на внешних рынках.

"В этом году усиление торговых войн в мире стало следствием падения промышленного производства на многих рынках, в том числе и в Европе ... Кроме того, существенно упали цены на черные металлы – в среднем на 10-15% по сравнению с 2018 годом. В результате металлургическое производство уменьшилось на 3,1% за год (на 10% в декабре), что имело наибольший вклад в общее падение промышленности", – рассказал Милованов.

Кроме того, он отметил проблемы с логистикой.

Реклама

"В прошлом году существенно возросла нагрузка на черноморские порты, что было связано с увеличением перевалки зерна, угля и металлов, которые переориентировались с европейского направления и азовских портов. В результате возникали постоянные "узкие места" как в самых портах, так и на подъезде к ним железнодорожным и автомобильным транспортом", – объясняют в министерстве.

Не способствовала экономическому росту и теплая погода. Она стала весомым фактором сокращения спроса на энергоресурсы (наряду с падением производства в отраслях-основных потребителях энергии) и соответствующего падения в поставке электроэнергии, газа и пара – на 4,1% (и на 15,7% в декабре).

"Теплая погода привела к раннему урожаю, в результате чего в отличие от того же 2018 года основной сбор урожая зерновых пришелся на третий квартал. И соответственно в этот период по сельскому хозяйству были хорошие показатели на фоне рекордного урожая, и существенное снижение в четвертом квартале", – объясняет министр.

В тренде Цена на газ по-новому: Гончарук объяснил правила

Милованов отметил, что эти факторы усиливались снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий из-за укрепления обменного курса и высокие темпы роста заработных плат вследствие высокой конкуренции между работодателями на рынке труда.

Напомним, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2019 года составил 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, замедлившись с 4,1% по итогам третьего квартала 2019 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2019 года составил 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, замедлившись с 4,1% по итогам третьего квартала 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет.

Похожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама