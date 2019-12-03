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Милованов опроверг информацию о смене руководства "Нафтогаза"

3 декабря, 03:41

По словам министра, в отношении Нафтогаза никакого процесса нет

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Никакого процесса по смене руководства НАК "Нафтогаз Украины"не происходит, подчеркнул Тимофей Милованов.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Укринформ.

"Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно поняли, или было искажено. В отношении Нафтогаза никакого процесса нет – ни по наблюдательным советам, ни по руководству", - подчеркнул Милованов.

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Как сообщалось, ранее на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрэнерго".

Ранее президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза Украины".

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Как сообщалось, 25 ноября Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы, чтобы получить от европейского регулятора согласование сертификации нового оператора газотранспортной системы.

Напомним, в сентябре-2019 Кабинет министров Украины обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором ГТС будет компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" "Укртрансгаза"), которая с 1 июля уже осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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