Минцифры начало сотрудничать с международной платежной системой

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в создании консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса

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Министерство цифровой трансформации Украины, планирующее до конца года запустить около 20 онлайн-услуг, объявило о начале сотрудничества с международной платежной системой Visa, сообщает сегодня, 21 ноября, пресс-служба министерства.

"[Стороны] подписали меморандум о сотрудничестве в создании консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса и в сфере государственных услуг онлайн", – говорится в сообщении.

Недавно Минцифры заявило о планах создать консалтинг-зоны для предпринимателей в формате онлайн-платформ и офлайн-хабов в каждом регионе Украины.

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"Visa будет поддерживать реализацию данного проекта и направит усилия на разработку информационно-образовательных материалов для малого и среднего бизнеса о цифровой грамотности, использовании современных технологий для приема платежей (технология Tap to Phone, превращающая обычный смартфон в мобильный POS-терминал, и QR-коды)", – добавили в Минцифры.

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Также стороны намерены совместно внедрить технологические решения для оплаты административных и других электронных услуг через мобильное приложение и онлайн-сервис государственных услуг (diia.gov.ua), разработать рекомендации с применением новейших технологических решений для цифровизации выплат.

Новости "Сегодня" писали, что к концу каденции правительство Алексея Гончарука собирается перевести все административные услуги в онлайн-режим.

В сентябре в Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями Министерство цифровой трансформации может удивить страну, вы можете прочитать в статье "PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам" на нашем сайте.

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