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PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам

27 сентября, 17:59

Вице-премьер Федоров рассказал о новых направлениях "цифровизации" Украины

Михаил Федоров

Михаил Федоров / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Созданное правительством Алексея Гончарука Министерство цифровой трансформации готовит украинцам целый ряд инноваций. Подробнее о них сообщили на состоявшейся 27 сентября в Киеве презентации.

В частности, планируются запуск ряда платежных систем, среди которых (но не только) не зашедший все еще на рынок PayPal, ETSY и Stripe, а также легализация криптовалюты, статус которой в Украине остается неопределенным.

Другим громким заявлением на презентации стал запуск в будущем электронного резидентства в стране.

"Мы хотим, чтобы в Украине было удобно открыть компанию, счет в банке, не приезжая в нашу страну. Чтобы можно было получить карточку в посольстве, вести здесь бизнес", – сказал вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, ранее раскрывший планы насчет "цифровизации" Украины.

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По его словам, соответствующие законопроект и проект указа президента уже готовы.

Он также рассказал, как "цифровизацию" будут применять для переписи населения.

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Фото: opz.odessa.net

"Сейчас мы проводим большой аудит реестров – их более 350. Этот аудит позволит провести е-перепись … Это первый этап по проведению переписи в стране", – указал вице-премьер.

Также правительство планирует ввести онлайн-реестр студенческих билетов.

"Это сразу же открывает большой рынок для бизнеса, потому что кинотеатры смогут верифицировать – реальный студенческий или нет и давать скидки. У Apple Music есть предложение для студентов – 50% скидки на музыку. Это открывает большой поток бизнес-идей", – отметил Михаил Федоров.

Напомним, другой его инициативой являются электронные водительские права – для этого Федоров предлагает оцифровать "аналоговые" варианты документов и перенести их в смартфон.

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Источник: Интерфакс

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