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Все 100% госуслуг в онлайне: у Гончарука рассказали, как "оцифруют" государство

29 сентября, 13:44

Новое правительство собирается сделать все государственный сервисы доступными в интернете

/ Фото: Pixabay

К концу каденции правительство Алексея Гончарука собирается перевести все административные услуги в стране в онлайн-режим.

Такое намерение во время конференции Digital transformation of Ukraine во Львове выразил замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, подтвердив недавнее заявление главы ведомства Михаила Федоровав интервью "Сегодня". Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Наша цель на 5 лет – 100% услуг онлайн. Из них 20% услуг – вообще без вмешательства чиновников. К концу года мы запустим примерно 20 сервисов", – сказал он.

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Кроме того, его министерство собирается упростить процедуру закрытия физического лица-предпринимателя и изменить Классификатор видов экономической деятельности.

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"Нынешняя процедура – абсурд", – подчеркнул Борняков.

Напомним, 27 сентября в Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями министерство цифровой трансформации может удивить страну, вы можете прочитать в статье "PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам" на нашем сайте.

Мы также писали, что одной из инициатив нового правительства являются электронные водительские права – для этого Михаил Федоров предлагает оцифровать "аналоговые" варианты документов и перенести их в смартфон.

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интернет чиновники бюрократия госуслуги цифровизация Минцифры

Источник: Сегодня

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