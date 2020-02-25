Минэнерго выбрало 11 шахт: что ждет остальные предприятия

Министерство энергетики и защиты окружающей среды выбрало 11 государственных угольных шахт для дальнейшей эксплуатации. Иные предприятия власти в дальнейшем планируют реформировать, но при наличии господдержки. Такое заявление сделал на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины глава министерства Алексей Оржель.

"Мы отобрали 11 шахт по разным критериям: толщина пласта, производительность, выработка, количество людей, для дальнейшей эксплуатации. Все остальные нужно поддерживать",- сказал он.

Он добавил, что шахты не будут заброшены – просто так закрыты или засыпаны. Для каждого предприятия разработана экономически обоснованная модель, в соответствии с которой остальные шахты будут реформированы.

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По словам Оржеля, для поддержания безопасного экологического состояния каждой шахты после закрытия останется 100-150 человек.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский потребовал решить вопрос задолженности по зарплатам на госшахтах и пригрозил, что если правительство не решит проблему в течение марта и апреля, чиновники Кабинета министров тоже не будут получать зарплаты.

Напомним, работники государственных шахт по всей Украине устраивают протесты и организовывают забастовки из-за задержек зарплат. Пока что правительство пытается справиться с проблемой, выделяя средства на погашение долгов по частям. Например, 10 февраля Кабмин перечислил 163 млн гривен на зарплаты шахтерам.

Однако сотрудники государственных шахт рассказали новостям "Сегодня", что такие выплаты не могут решить накопившихся проблем, поскольку люди живут практически без средств к существованию еще с ноября 2019 года.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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