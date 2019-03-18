В Украине озвучили капитальные расходы госбюджета за десять лет

В 2019 году сумма увеличилась почти на 75 млрд гривен по сравнению с 2009 годом

Фото: Pixabay

В Украине озвучили капитальные расходы госбюджета за десять лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fbf/112/5c8fbf112fba1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fbf/112/5c8fbf112fba1.jpg 2019-03-18T17:58:00+02:00 Экономика В 2019 году сумма увеличилась почти на 75 млрд гривен по сравнению с 2009 годом

Объем капитальных расходов государственного бюджета Украины увеличился с 10,4 млрд гривен в 2009 году до плановых 84,6 млрд гривен в 2019 году. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Министерства финансов на странице в Facebook.

Министерство напоминает, что капитальные расходы – это капитальные инвестиции, капитальный ремонт, расходы на приобретение основного капитала, внеоборотных активов, создание и пополнение государственных запасов и резервов, расходы на строительство и приобретение капитальных активов, а также безвозмездные платежи и компенсация потерь, связанных с повреждением основного капитала.

Минфин опубликовал фактический объем капитальных расходов госбюджетов страны за последние десять лет, а также их плановый объем на 2019 год:

2009 – 10,4 млрд гривен;

2010 – 21,1 млрд гривен;

2011 – 31,3 млрд гривен;

2012 – 29,5 млрд гривен;

2013 – 17,8 млрд гривен;

2014 – 7,4 млрд гривен;

2015 – 17,5 млрд гривен;

2016 – 26,6 млрд гривен;

2017 – 40,9 млрд гривен;

2018 – 69,8 млрд гривен;

2019 – 84,6 млрд гривен (план).

Напомним, государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,03 трлн гривен, а расходы – 1,11 трлн гривен. Предельный объем дефицита запланирован на уровне 89,99 млрд гривен.

В макроэкономическом обзоре Минфина, обнародованном 15 марта, говорилось, что расходы госбюджета по итогам января-февраля 2019 года выросли на 22,3%, а доходы – на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 138,4 млрд гривен и 124,8 млрд гривен соответственно.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, капитальные инвестиции в реальный сектор экономики Украины по итогам 2018 года превысили 520 млрд гривен:

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