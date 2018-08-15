Минфин взял в долг у банков 2,5 миллиарда гривен

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет Украины 50,276 млн долларов и 1,02 млрд гривен, сообщает прес-служба Минфина.

В сумме в гривневом эквиваленте по ткущему курсу это составляет почти 2,4 млрд гривен, подсчитали в ведомстве.

"По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 14 августа 2018 года в государственный бюджет привлечено 2,395 млрд гривен (по официальному курсу НБУ)", - говорится в сообщении.

Были удовлетворены 32 заявки на покупку ОВГЗ из 49 представленных. При этом Минфин, в частности, отклонил три заявки с доходностью до 6,5%. Банки также хотели приобрести долларовые ОВГЗ с доходностью 6,2% и сроком обращения 434 дня. Но Минфин отклонил такие завки, поскольку предлагал доходность 5,4%. Долларовые ОВГЗ со сроком обращения 707 дней и ставкой 5,65% Минфин также решил не размещать.

Напомним, 7 августа Министерство финансов разместило гривневые и валютные ОВГЗ на общую сумму более 10 млрд гривен. Самая крупная сумма в 2018 году от размещения ОВГЗ была получена 27 марта — 20,3 млрд гривен.

При этом, как отчитались в Национальном банке Украины (НБУ), украинские банки скупают гособлигации - портфель ОВГЗ в банках Украины вырос почти на 2,5 млрд грн.

Ранее Минфин предложил упростить покупку облигаций для украинцев. Как заявила и.о. главы министерства Оксана Маркарова, ОВГЗ для населения пока тестируется в варианте с минимальной продажей на 1 млн грн, однако планируется запуск "розницы".

А эксперты рассказали "Сегодня", как заработать на государственных облигациях: