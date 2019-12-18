Минфин займется ипотекой: рынок недвижимости станет прозрачнее

Фото: Павел Авдокушин. Независимый городской обозреватель/Facebook

После недавнего громкого скандала с недостроями компании "Укрбуд" правительство продолжает принимать меры, направленные на усиление прозрачности первичного рынка недвижимости и ужесточение надзора за деятельностью застройщиков.

Так, 18 декабря Кабмин принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения в управление Министерству финансов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

"Принятие постановления создает предпосылки для увеличения доступности строительства нового жилья для граждан Украины", – пояснили в министерстве.

Кроме того, Кабмин также принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ. Теперь Министерство финансов уполномочивается на подписание документов о предоставлении государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям ГИУ.

"Документ будет способствовать проведению Минфином единой, государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования", – отметили в пресс-службе министерства.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 17 декабря в Национальном банке Украины (НБУ) сообщили, что для возобновления ипотечного кредитования необходимо жестко регулировать деятельность застройщиков.

"Поскольку этот рынок является социально важным, его регулирование должно быть таким же жестким, как и регулирования банковского сектора. Должна быть обеспечена полная прозрачность структур собственности компаний-девелоперов, они должны нести ответственность за несвоевременное выполнение строительных работ", – заявили в Нацбанке.

Без жесткого регулирования первичного рынка жилой недвижимости восстановление ипотеки будет крайне медленным, несмотря на ожидаемое снижение процентных ставок.

Несмотря на небольшие объемы ипотечного кредитования, строительство находится на подъеме: за 9 месяцев 2019 года в Украине было введено на 36,6% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого.

Однако усиливаются накопленные проблемы на этом рынке. Так, на конец августа 2019 года в Киеве уже насчитывалось 66 жилых комплексов, которые имеют признаки долго- или недостроев. Общее количество квартир в недостроях в полтора раза превышает среднее годовое количество новых квартир в Киеве за последние пять лет.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что "Укрбуд" остановил строительство домов для 13 тысяч семей. Причиной скандала стал конфликт между бывшим и нынешним руководством компании. "Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы "Укрбуда" после заявления президента Владимира Зеленского.

Как ожидается, недостроенные жилые комплексы "Укрбуда" будут финансировать за счет кредитов в госбанках и нераспределенной прибыли "Киевгорстроя".

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