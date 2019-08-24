Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

"Минималка" 7000 грн: финансисты оценили идею Кабмина

24 августа, 09:04

Опрошенные "Сегодня" эксперты предостерегли от резкого повышения минимальной зарплаты

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В правительстве считают, что в 2020 году вполне реально повысить размер минимальной заработной платы до 7000 грн. Соответственно, уже в проект бюджета на следующий год стоит закладывать "минималку" не ниже 6 500 грн, уверен вице-премьер-министр Павел Розенко.

Однако опрошенные сайтом "Сегодня" финансисты предостерегают от такого резкого повышения – сразу в полтора раза. Так, финансовый аналитик Алексей Кущ подчеркивает: вся нагрузка от повышения "минималки" ложится в основном не на государство, а на частный сектор.

"Уже давно никто не получает минимальную зарплату. Это [повышение "минималки"] заставляет бизнес увеличивать официально выплачиваемую зарплату", – сказал он.

Кущ считает, что закладывать в бюджет такой рост не стоит.

"В прошлом это аргументировалось высокой инфляцией (2014 – 2015 годы), девальвацией гривни. Тогда реально обесценился показатель минимальной зарплаты, – продолжает эксперт. – Сейчас мы видим замедление инфляции до 8-9%. Такое увеличение, о котором говорят в правительстве, приведет к увеличению фискальных нагрузок на бизнес".

Инвестиционный банкир Сергей Фурса солидарен с коллегой.

"Оснований [для повышения "минималки"] нет… У нас есть органичный рост на фоне инфляции. Если мы ожидаем 8% инфляции, можем добавить 10% к минимальной зарплате и повышать ее таким образом", – подчеркнул Фурса.

Новости "Сегодня" писали, что, согласно принятому бюджету, минимальная зарплата в Украине в 2019 году составляет 4173 грн. При этом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана,размер "минималки" может вырасти практически вдвое благодаря росту экономики.

Глава правительства также прогнозирует среднюю заработную платув Украине в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – 620 долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бюджет зарплата эксперты Украина минимальная зарплата минималка

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика
Доллар и евро в Украине повернули в гору после падения
Доллар и евро в Украине повернули в гору после паденияФинансы
"Золотая" картошка: будут ли падать ценыЭкономика
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествах
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествахЭкономика

Новости партнеров

Loading...