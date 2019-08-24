"Минималка" 7000 грн: финансисты оценили идею Кабмина

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В правительстве считают, что в 2020 году вполне реально повысить размер минимальной заработной платы до 7000 грн. Соответственно, уже в проект бюджета на следующий год стоит закладывать "минималку" не ниже 6 500 грн, уверен вице-премьер-министр Павел Розенко.

Однако опрошенные сайтом "Сегодня" финансисты предостерегают от такого резкого повышения – сразу в полтора раза. Так, финансовый аналитик Алексей Кущ подчеркивает: вся нагрузка от повышения "минималки" ложится в основном не на государство, а на частный сектор.

"Уже давно никто не получает минимальную зарплату. Это [повышение "минималки"] заставляет бизнес увеличивать официально выплачиваемую зарплату", – сказал он.

Кущ считает, что закладывать в бюджет такой рост не стоит.

"В прошлом это аргументировалось высокой инфляцией (2014 – 2015 годы), девальвацией гривни. Тогда реально обесценился показатель минимальной зарплаты, – продолжает эксперт. – Сейчас мы видим замедление инфляции до 8-9%. Такое увеличение, о котором говорят в правительстве, приведет к увеличению фискальных нагрузок на бизнес".

Инвестиционный банкир Сергей Фурса солидарен с коллегой.

"Оснований [для повышения "минималки"] нет… У нас есть органичный рост на фоне инфляции. Если мы ожидаем 8% инфляции, можем добавить 10% к минимальной зарплате и повышать ее таким образом", – подчеркнул Фурса.

Новости "Сегодня" писали, что, согласно принятому бюджету, минимальная зарплата в Украине в 2019 году составляет 4173 грн. При этом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана,размер "минималки" может вырасти практически вдвое благодаря росту экономики.

Глава правительства также прогнозирует среднюю заработную платув Украине в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – 620 долларов.

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