В Кабмине озвучили "планку" по минимальной зарплате на 2020 год

В Украине сегодня есть все предпосылки, чтобы в 2020 году повысить размер минимальной заработной платы до 7000 грн. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба правительства.
Сославшись на данные Государственной службы статистики, он отметил, что рост валового внутреннего продукта составляет 4,6%, и это лучший показатель за последние семь лет.
"Я считаю, что следующее правительство должно зафиксировать в проекте Государственного бюджета Украины на следующий год размер минимальной заработной платы не менее 6,5 тыс. грн на старте, а в течение года довести ее до 7000 грн", – сказал вице-премьер министр.
Он добавил, что Кабинет министров передает новому правительству экономику в стадии стремительного роста.
Новости "Сегодня" писали, что, согласно принятому бюджету, минимальная зарплата в Украине в 2019 году составляет 4173 грн. При этом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, размер "минималки" может вырасти практически вдвое благодаря росту экономики.
Глава правительства также прогнозирует среднюю заработную плату в Украине в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – 620 долларов.
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