Минималку таки повышают: президент подписал закон

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования

Президент Владимир Зеленский сегодня, 29 августа, подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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В документе предусматрено увеличение минимальной заработной платы – с 1 сентября текущего года она будет установлена на уровне 5 тыс. грн в месяц.

"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки будут обеспечены за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", – сообщили в пресс-службе.

Теперь, когда закон подписал президент, он должен вступить в силу на следующий день после его публикации.

Ранее мы сообщали, что нынешнее повышение станет первым этапом из трех запланированных. Кабинет министров уже одобрил макроэкономический прогноз, в котором предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году. Это решение было принято по инициативе президента Зеленского, который отмечал, что рост минзарплаты "выглядит вполне реалистично".

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В то же время представители украинского бизнеса попросили Зеленского не подписывать законопроект о повышении минимальной зарплаты, поскольку, по их мнению, такой шаг увеличит налоговую нагрузку на оплату труда, а потому может увеличить и долю теневой экономики.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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