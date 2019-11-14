Минимальная пенсия опять вырастет 1 декабря: видео

Размер минимальной выплаты увеличится чуть больше, чем на 70 гривен

С 1 декабря этого года в Украине вырастет размер минимальной пенсии – обещают в Кабинете министров.

Реклама

С началом зимы размер минимальной пенсии достигнет 1638 грн. Соответственно, пересчитают размер выплат и для остальных пенсионеров. А их в Украине более 11 миллионов. Средний размер пенсии по стране, напомним, составляет 3016 грн. Наивысшую получают киевляне. Скромнее всего государство платит жителям Тернопольщины.

В тренде Нормальная европейская практика: эксперты объяснили введение новых штрафов

В следующий раз правительство пересматривать пенсии в апреле следующего года.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, что ждет пенсии в 2020 году. Эксперт объяснил, на какое повышение рассчитывать украинцам. По его мнению, проект госбюджета будущего года и в целом нельзя назвать "социальным".

Также мы писали о том, что представляя обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что пенсии в Украине "вырастут, но вырастут не сильно". В проекте бюджета, по его словам, также предусмотрены 173 млрд гривен на погашение дефицита Пенсионного фонда.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама