Мининфраструктуры повысит платеж для авиакомпаний, но это не скажется на цене авиабилетов

Действующие с июля 2019 года ставки на аэронавигационное обслуживание занижены

Фото: международный аэропорт "Львов" / Facebook

Мининфраструктуры, которое пообещало вскоре определиться с концессией четырех аэропортов, планирует перейти на европейскую модель ежегодного пересмотра и актуализации ставок платы за аэронавигационное обслуживание (АНО).

В пресс-службе министерства рассказали, что действующие с июля 2019 года ставки в Украине занижены и не покрывают расходов на аэронавигационное обслуживание.

При этом увеличение ставок платы за аэронавигационное обслуживание не повлияет на стоимость авиабилетов, так как стоимость услуг АНО в конечной стоимости билета составляет не более 3-5%.

"Стоимость авиабилетов не повысится вдвое. По открытой информации участников рынка и международных авиационных организаций, стоимость услуг за аэронавигационное обслуживание в конечной стоимости билета составляет не более 3-5%. Колебания ставок платы за аэронавигационное обслуживание фактически не влияет на конечную стоимость билета", – пояснили в пресс-службе.

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Министерство приводит расчеты: в результате разделения даже максимального увеличения стоимости платы за аэронавигационное обслуживание для одного воздушного судна на количество пассажиров, на одного пассажира придется всего от 0,1 до 1 евро.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры путем установления в аэропорту "Борисполь" платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов самолетов вдвое ниже, чем в других аэропортах.

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Антимонопольный комитет Украины обязал Мининфраструктуры устранить дискриминационные условия, которые касаются ставок за услуги по аэронавигационному обслуживанию аэропорта "Борисполь". В АМКУ сочли, что такое установление увеличивает стоимость рейсов для остальных аэропортов, кроме "Борисполя".

Летом 2019 года Мининфраструктуры установило единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

Сайт "Сегодня" сообщал, что аэропорт "Борисполь" занял первое место в мировом рейтинге.

Также мы рассказывали о том, что в аэропорт "Борисполь" запустили еще один экспресс:

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