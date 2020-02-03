МИУ определится с концессией аэропортов до конца февраля – Криклий

Четыре аэропорта могут сдать в концессию - Львов, Запорожье, Херсон и Черновцы

Фото: facebook.com/LvivAirport

Министерство инфраструктуры назвало сроки старта концессионных конкурсов для первых региональных аэропортов – до конца февраля. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Уже в этом месяце мы определимся по концессии аэропортов. Сейчас мы завершаем изучать целесообразность концессий четырех аэропортов: Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов", – сказал министр.

Также, по его словам, в Кабмине изучают возможность передачи в управление частным инвесторам две дороги – Львов – Стрый и Львов – Тернополь.

Реклама

Криклий к участию в конкурсах на концессию пригласил словацкую компанию Vinci Concessions.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет.

В тренде Люди в возрасте беззащитны: эксперты о проблеме с поиском работы

Следующий концессионный конкурс планируется в морском порту "Черноморск", а после этого инвестора будут искать для Одесского порта. Такое заявление сделал Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины.

"Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты в морских портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и "Черноморск". Следующий концессионный конкурс будет в морском порту "Черноморск". Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу. Далее – конкурс в морском порту Одессы, где инвесторов должен заинтересовать пассажирский терминал и отель", – сообщил Криклий.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама