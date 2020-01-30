Мининфраструктуры сдало в аренду помещение в аэропорту "Борисполь" за рекордную сумму

Открытый конкурс и конкурентная борьба взвинтили стоимость аренды в 19 раз

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

Мининфраструктуры провел первый аукцион на право аренды государственного имущества в аэропорту "Борисполь" и выручил рекордную сумму – 4,678 млн грн. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"За помещение площадью 191 кв. м, которое находится в таможенной зоне терминала F, развернулась настоящая конкурентная борьба. 12 участников упорно соревновались в честном и открытом конкурсе. Выиграли аэропорт и государство. Стартовая арендная плата была 243 тыс. 702 грн. А по результатам конкурса она составляла 4 млн 678 тыс. грн в месяц. Результат превзошел ожидания в 19 раз! Ждем следующих аукционов и новых участников. Нашей целью является проведение прозрачных и настоящих конкурсов на аренду имущества с многими участниками. Так, государство получит лучшие условия, а пассажиры – лучший сервис", – заявил Криклий.

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Министр добавил, что новые условия конкурсов на аренду государственного и коммунального имущества открывают окно возможностей для малого и среднего бизнеса.

"Наш новый подход – чем больше лотов и участников конкурса на аренду объектах инфраструктуры, тем лучше будет предложение от бизнеса государству. Принцип прост и понятен – создать равные и прозрачные условия абсолютно для всех, чтобы зашли наилучшие и дали людям лучшие сервисы", – рассказал Криклий.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим 2018 годом на 18,5% и достиг 24,3 млн человек.

Крупнейшими аэропортами Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года стали:

"Борисполь" – 14,21 млн (+21,6%);

"Киев" (Жуляны) – 2,41 млн (-7,4%);

"Львов" – 2,05 млн (39,4%);

"Харьков" – 1,23 млн (+39%);

"Запорожье" – 392,8 тыс. (+6,3%);

"Днепр" – 318,6 тыс. (+14%).

Ранее Министерство инфраструктуры заявило о том, что планирует нарастить долю авиакомпаний-лоукостеров на украинском рынке до 45% в 2020 году и до 63% в перспективе.

Также мы рассказывали о том, что в аэропорт "Борисполь" запустили еще один экспресс:

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