Недвижимость в аэропорту "Борисполь" сдадут в аренду

Фото: международный аэропорт "Борисполь" / Facebook

Фонд госимущества (ФГИ) Украины передаст в аренду недвижимость Международного аэропорта "Борисполь", который ранее обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

Криклий отметил, что конкуренция между потенциальными арендаторами обеспечит лучшие условия аренды для государства и качественный сервис для пассажиров.

"Именно для этого Министерство инфраструктуры совместно с Фондом государственного имущества решили, что в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением", – сказал Криклий.

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В Мининфраструктуры уточнили, что еще 26 декабря 2019 года рассмотрели вопрос о возможности передачи в аренду государственного недвижимого имущества, находящегося на балансе ГП "МА "Борисполь" и направили соответствующие выводы региональному отделению ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областям.

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Напомним, также Министерство инфраструктуры в декабре 2019 года согласилось отменить решение о предоставлении льгот аэропорту "Борисполь" в виде пониженного тарифа на аэронавигационное обслуживание.

Помимо этого, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что Львовский горсовет просил бесплатно передать ему прибыльный аэропорт города, но в Мининфраструктуры отказали.

Также мы рассказывали о том, что в аэропорт "Борисполь" запустили еще один экспресс:

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