Министр энергетики против вмешательства государства в энергорынок

Новоназначенный Министр энергетики и экологии Алексей Оржель рассказал журналистам о разработке новой комплексной профильной программы правительства. Речь в ней идет, в частности, о перспективах развития зеленой энергетики, увеличении собственной добычи газа и достижении энергонезависимости страны.

Новый глава ведомства выступил категорически против вмешательства государства в работу энергорынков. Алексей Оржель говорит: министерство не будет инициировать никаких изменений, которые могут быть губительными для рыночных отношений в энергетике.

"Чем больше государство входит в рынки, тем больше мы получаем эти диспропорции, от которых страдают. И это – отсутствие инвестиций, и это – факторы, которые затем могут выливаться и в политические моменты и некоторые диспропорции. Наша жесткая позиция по энергетическим рынках – это отсутствие, минимальная роль государства на этих рынках, либерализация и экономика", – заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Реформа этого рынка предусматривает внедрение европейской модели, которая направлена на стимулирование конкуренции.

Европейский банк реконструкции и развития призвал президента Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения Окружного админсуда Киева.

А владельцы станций, работающих от энергии солнца, ветра и биотоплива, уже подсчитывают убытки от данного решения. Подробнее смотрите в нашем сюжете.

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