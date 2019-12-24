Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Министр Милованов в ноябре получил в два раза меньше своих замов: подробности

24 декабря, 09:05

Сумма средств, начисленная Милованову в ноябре, составила 79 883 гривны

Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее жаловался на уровень своей зарплаты, за ноябрь получил 80 тыс. гривен зарплаты, его заместители – от 143 тыс. до 195,3 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Українських Новин".

Сумма средств, начисленная Милованову в ноябре, составила 79 883 гривны, из которых после удержания налогов и сборов выплачено 64 306 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 156 387 гривен, заместителей Тараса Высоцкого – 169 009 гривен, Светланы Панаиотиди – 150 807 гривен, Дмитрия Романовича – 160 333 гривны, заместителя – торгового представителя Тараса Качки – 195 350 гривен, Сергея Николайчука – 142 939 гривен, Юлии Свириденко – 151 227 гривен, Инны Метелевой – 163 375 гривен.

Реклама

Напомним, по официальным данным, средняя зарплата в Украине составляет 10 727 гривен по состоянию на октябрь-2019. При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

В тренде
Переговоры о транзите: эксперт рассказал, что будет с ценой на газ в Украине

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

зарплаты Минэкономики Тимофей Милованов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)Экономика
Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторыФинансы
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в США
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в СШАЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...