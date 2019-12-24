Министр Милованов в ноябре получил в два раза меньше своих замов: подробности

Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее жаловался на уровень своей зарплаты, за ноябрь получил 80 тыс. гривен зарплаты, его заместители – от 143 тыс. до 195,3 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Українських Новин".

Сумма средств, начисленная Милованову в ноябре, составила 79 883 гривны, из которых после удержания налогов и сборов выплачено 64 306 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 156 387 гривен, заместителей Тараса Высоцкого – 169 009 гривен, Светланы Панаиотиди – 150 807 гривен, Дмитрия Романовича – 160 333 гривны, заместителя – торгового представителя Тараса Качки – 195 350 гривен, Сергея Николайчука – 142 939 гривен, Юлии Свириденко – 151 227 гривен, Инны Метелевой – 163 375 гривен.

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Напомним, по официальным данным, средняя зарплата в Украине составляет 10 727 гривен по состоянию на октябрь-2019. При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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