"Ни на что не хватает": министр Милованов пожаловался на свою зарплату

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Министр развития экономики Тимофей Милованов, который ранее анонсировал изменение трудового законодательства, получает зарплату 18 тысяч гривен, но живет на ранее накопленные сбережения. Об этом министр рассказал в интервью "24 каналу".

Милованов отметил, что нынешней зарплаты ему ни на что не хватает.

"По министерской зарплате – она у меня 18 000 гривен. Ни на что не хватает. <...> Того, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата", – сказал Милованов.

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Напомним, по официальным данным, средняя зарплата в Украине составляет 10 727 гривен по состоянию на октябрь-2019. При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

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Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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