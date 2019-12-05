"Ни на что не хватает": министр Милованов пожаловался на свою зарплату

Министр развития экономики Тимофей Милованов, который ранее анонсировал изменение трудового законодательства, получает зарплату 18 тысяч гривен, но живет на ранее накопленные сбережения. Об этом министр рассказал в интервью "24 каналу".
Милованов отметил, что нынешней зарплаты ему ни на что не хватает.
"По министерской зарплате – она у меня 18 000 гривен. Ни на что не хватает. <...> Того, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата", – сказал Милованов.
Напомним, по официальным данным, средняя зарплата в Украине составляет 10 727 гривен по состоянию на октябрь-2019. При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.
Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.
Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк