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Министры отказались от своих премий до конца года – Шмыгаль

11 марта, 17:41

Виктория Подолянец

Решение о премировании будет принято по итогам работы нового Кабмина

Новое правительство, министры которого недавно заполнили декларации о доходах, отказалось от своих премий до конца 2020 года. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это политическое решение, но оно важно – министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что по окончании этого периода правительство "в общественной дискуссии решит, "заслужили ли министры и политики на премирование".

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По его словам, пока что у министров остается только заработная плата, которая не должна превышать пять средних зарплат по Украине, также остаются определенные законом надбавки. В частности, надбавка за интенсивность не может превышать 30%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в парламенте подготовили законопроект, которым зарплаты членов правительства будут привязаны к минимальной зарплате, а не к средней, как сейчас.

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Напомним, в начале февраля экс-премьер-министр Алексей Гончарук заявил о решении правительства ограничить зарплату и премии руководителям органов исполнительной власти. По его словам, зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране.

При этом зарплата министров и их заместителей будет колебаться в диапазоне от трех до пяти средних зарплат (средняя зарплата в Украине на декабрь 2019 года составляла 12 264 гривен).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заработные платы в Украине должны повыситься до уровня Польши, чтобы граждане нашей страны оставались работать на родине.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Экономическая правда

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