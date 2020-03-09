Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министров

С 5 марта в Украине работает новый состав Кабинета министров, назначенный на внеочередном заседании парламента 4 марта. В соответствии с законом, все кандидаты накануне назначения должны подавать декларации – даже если они уже подавали такой документ в этом году. Что могут рассказать декларации о доходах новых министрах?

До выходных оставались вакантными 4 должности руководителей министерств: экономики, энергетики, образования и культуры. Что задекларировали уже назначенные министры, – изучил и сравнил сайт "Сегодня".

Кто получал самую большую зарплату до назначения

Судя по декларациям министров, нынешний Кабмин достаточно трудоспособный. Подавляющее число новоназначенных министров в минувшем году (за который, собственно, поданы декларации) работали сразу на нескольких работах, причем иногда – сразу на двух основных плюс на одной или нескольких по совместительству.

Наибольшую зарплату задекларировал Алексей Резников, который стал вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. – 19 948 667 грн, а с учетом заработанных гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам получается 21 064 578 грн. Наибольший доход, 19,5 млн грн, ему принесла основная работа партнера в юридической фирме "Астерс". В Википедии значится, что Алексей Резников как юрист специализируется на урегулировании и альтернативном разрешении споров, переговорах, примирении. Весьма ценный опыт для новой должности.

Кроме Алексея Резникова, миллионы в качестве зарплат в минувшем году заработали оставшийся на своем посту вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров (4 951 835 грн на трех работах плюс гонорары), новый премьер Денис Шмыгаль (3 389 062 грн на двух основных работах и одной по совместительству), старый и новый глава МВД Арсен Аваков (1 120 887 грн), новый министр Кабмина Олег Немчинов (1 181 766 грн) и старый-новый глава Минюста Денис Малюська (1 003 574 грн).

Самая маленькую зарплату за прошлый год задекларировал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов – 37 268 грн на посту главы Киевской областной госадминистрации, где он работал, впрочем, только с конца октября прошлого года.

/ Фото: Сегодня

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Зарплаты за 2019 год других новых министров:

Сергей Бессараб – 887 344 грн

Владислав Криклий – 752 316 грн

Илья Емец – 712 631 грн

Вадим Пристайко – 690 067 грн

Вадим Гутцайт – 507 659 грн

Марина Лазебная – 481 480 грн

Андрей Таран – 313 082 грн

Игорь Уманский – 303 269 грн

Дмитрий Кулеба – 234 606 грн

Чья семья самая богатая

Однако зарплаты, конечно, не единственный источник доходов новых министров и их семей. Если суммировать все то, что члены нового Кабмина указали в п. 11 своих деклараций – "Доходы, в том числе подарки" (где указываются зарплаты и прочие выплаты как субъектов декларирования, так и членов их семей), рейтинг будет выглядеть несколько иначе.

Конечно, побить рекорд Алексея Резникова не удалось никому (суммарный доход его семьи – 21 080 577 грн). Однако на второе место по общему доходу семьи удалось выбиться главе МВД Арсену Авакову. Кроме зарплаты министра, значительную часть дохода его семьи составляет зарплата супруги – 4 060 858 за 2019 год, то есть чуть ли не вчетверо больше, чем у "главного милиционера". Кроме того, семья получает серьезное подспорье в виде процентов от депозитов – более 600 тысяч на двоих за год.

А вот на третьем месте по общим доходам семьи оказался министр с самой маленькой зарплатой за прошлый год – Алексей Чернышов. Самой значительной статьей доходов семьи за прошлый год оказался подарок, который, судя по декларации, нынешний министр развития общин и территорий подарил жене – 4 838 642 грн. Кроме того, почти 150 тыс. семье принесла сдача в аренду недвижимости (министр задекларировал 5 квартир, 4 из которых принадлежат его жене).

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В целом рейтинг доходов членов нового Кабмина за 2019 год выглядит так:

Алексей Резников – 21 080 577 грн

Арсен Аваков – 5 793 798 грн

Алексей Чернышов – 5 643 681 грн

Михаил Федоров – 4 962 835 грн

Денис Шмыгаль – 3 389 062 грн

Олег Немчинов – 3 105 821 грн

Денис Малюська – 3 161 041 грн

Вадим Пристайко – 2 408 520 грн

Вадим Гутцайт – 1 594 560 грн

Владислав Криклий – 1 079 062 грн

Сергей Бессараб – 1 011 828 грн

Илья Емец – 859 723 грн

Андрей Таран – 507 732 грн

Марина Лазебная – 481 480 грн

Игорь Уманский – 347 004 грн

Дмитрий Кулеба – 234 606 грн

Таким образом, из 16 назначенных членов нового Кабмина только пятеро получили за минувший год доход меньше миллиона гривен. Хотя у министра соцполитики Марины Лазебной в составе семьи значится муж, Игорь Павлович Лазебный, информации о его доходах в декларации нет. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также женат, однако напротив графы о доходах его супруги, Евгении Кулебы, отмечено, что "член семьи не предоставил информацию".

Новый министр финансов Игорь Уманский также сам содержит всю семью – жену и трех дочерей. В его декларации отмечено, что супруга, Диана Уманская, за прошлый год получила в качестве дохода всего 126 грн в качестве банковских процентов.

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Министры-пенсионеры

Новый Кабинет министров Украины "повзрослел". СМИ уже подсчитали, что, если средний возраст Кабмина Гончарука составлял около 40 лет, то средний возраст Кабмина Шмыгаля приближается к "полтиннику" (около 48 лет). Есть в его составе и пенсионеры.

Так, пенсия является одним из источников доходов нового министра здравоохранения Ильи Емца. Согласно декларации, известный кардиохирург получил за минувший год от государства 144 787 грн пенсии (то есть более 12 тыс. в месяц).

Министр обороны Андрей Таран за минувший год получил 184 400 грн пенсии (примерно по 15 тыс. в месяц). Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, командовавший АТО в 2015-2016 годах, также пенсионер. В 2019 году ему было выплачено из Пенсионного фонда 94 633 грн.

Пенсионером является и нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Ему за прошлый год выплатили только 26 392 грн.

Однако не всегда пенсионеры – это люди в возрасте. Например, в нынешнем составе Кабмина пенсионером является и 38-летний Денис Малюська. Согласно его декларации, в 2019 году он получил пенсию в размере 1 056 038 грн. Правда, выплаты осуществлялись не из Украины, а от Международного банка реконструкции и развития (Вашингтон, США).

Откуда еще берут деньги министры, кто имеет много счетов в банках, а кто предпочитает хранить деньги наличными, кто богат на квартиры и землю, – читайте на сайте "Сегодня" в ближайшие дни.

А вот что думают украинцы о смене правительства:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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