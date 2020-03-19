Минздрав наладит более тесное сотрудничество с украинскими фармпроизводителями

Министерство здравоохранения усилит сотрудничество с фармацевтическим бизнесом для эффективной борьбы с коронавирусом. Такое заявление сделал министр здравоохранения Илья Емец.

В частности, это касается упрощения процедуры регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции.

Сейчас в Украине законодательно заблокирована процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств, а именно эти средства являются одним из самых действенных шагов в противостоянии COVID-19.

"Нам очень важно разобраться с тем, почему в течение нескольких лет в Украине не принят закон, который поддерживает национального производителя. Потому что сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, мы должны принимать все меры для защиты украинцев от инфекции. Нам нужны быстрые и действенные шаги", – заявил министр.

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Кроме того, как отметил Емец, сотрудничество государства и фармацевтического бизнеса будет крайне важным в процессе реформирования системы здравоохранения Украины.

"Поскольку наша цель – введение государственного медицинского страхования, то нам важно думать о ресурсах наполнения страховой медицины не только из государственного бюджета, но и из других источников", – резюмировал министр.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине выросло количество зараженных коронавирусом.

Минздрав разработал сценарии борьбы с коронавирусом, в которых учли опыт Китая и Италии.

В Украине на 19 марта зафиксировано 16 больных Covid-19. Эпидемия коронавируса может затянуться более чем на год.

Напомним, Кабинет министров Украины 11 марта ввело общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства. Украинские города усиливают ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса:

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