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Врачи рассказали, когда ждать пик заболеваемости на коронавирус в Украине

19 марта, 14:21

Виталий Андроник

Инфекционист назвала условие, при котором заболеваемость коронавирусом пойдет вверх

В Украине на 19 марта зафиксировано 16 больных Covid-19. Эпидемия коронавируса может затянуться более чем на год. Пик заболеваемости для Украинской еще впереди. Врачи рассказали, когда он будет достигнут.

"Пик заболеваемости еще впереди, если не будут на 100% соблюдены правила карантина. Если карантин будут соблюдать в полной мере, я думаю, всплеска заболеваемости не должно быть. По крайне мере, все для этого делается", – прокомментировала врач-инфекционист Инна Андрусович.

Подробнее об этом читайте в авторском материале "Мы не знаем, насколько вирус распространился по Украине", – врачи о карантине

Эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а два-три года, считает инфекционист Татьяна Озерова. Карантин поможет Украине не допустить повторения ситуации как в Италии. С другой стороны, карантин дает больше времени украинским больницам подготовиться материально и технически, пока заболевших немного. А на спад заболеваемость может пойти, когда переболеет большинство.

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"Когда переболеет большинство людей, тогда появится иммунная прослойка. То есть у определенного числа людей будут антитела и они не будут распространять вирус на уязвимые слои населения. В Китае инфекция идет на спад не потому, что вирус стал менее агрессивным, у них больше число переболевших. Поэтому там темпы распространения снизились. У нас то же самое будет, а вот когда – никто пока не может сказать", – говорит инфекционист.

Ранее инфекционист рассказала, почему тест на коронавирус в Украине проводят не всем.

Напомним, Кабинет министров Украины 11 марта ввел общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства. Украинские города усиливают ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса:

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коронавирус инфекционист COVID-19

Источник: Сегодня

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