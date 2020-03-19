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В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом

19 марта, 16:51

Сергей Мартынец

Несмотря на карантин, все равно нашлись новые зараженные

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом. Еще два случая лабораторно подтвердили в Житомире и Киеве. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один – в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", – говорится в сообщении.

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Что касается непосредственно нового зараженного из Житомира, то речь идет о 56-летнем местном жителе, который вернулся из Австрии. Мэр города Сергей Сухомлин рассказал, что это первый случай в городе и состояние больного более-менее нормальное.

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Видео: Сергей Сухомлин, Facebook

Напомним, в Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 71-летней женщины, которая приехала домой из Польши. "Сегодня" уже рассказывали, как хоронили умершую.

В Украине на сегодняшний день официально подтверждено уже 18 случаев заражения коронавирусом: 10 в Черновицкой области, один – в Житомирской, два случая в Киевской, один в Донецкой области, три в Киеве и один в Житомире. Притом два случая закончились летальным исходом. Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Житомир Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

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