Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредит

Эксперты считают, что один из самых спорных вопросов, которые будут обсуждаться, - налог на выведенный капитал

/ Фото: president.gov.ua

В Украине ожидают прибытия миссии Международного валютного фонда, задачей которой станет согласование условий предоставления Украине новой программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, сокращенно EFF). Как заявляли представители украинской власти, приезд миссии в Украину ожидается с 10 до 21 сентября, наиболее вероятным сроком приезда называлась эта неделя, с 10 до 15 сентября.

Последняя программа?

Со слов представителей Минфина и НБУ известно, на какие параметры новой программы рассчитывают в Украине. Так, министр финансов Оксана Маркарова еще в начале лета заявляла, что новая программа с МВФ будет рассчитана минимум на 3 года. А замглавы НБУ Дмитрий Сологуб говорил, что программа может быть четырехлетней, а ее размер составит до 10 млрд долларов. При этом в МВФ ранее заявляли, что сумма выплат может составить всего 3,9 млрд долларов.

Напомним, предыдущая программа EFF, которую МВФ открыл для Украины в начале 2015 года, также была рассчитана на 4 года. Общая сумма выплат могла составить 17,5 млрд долларов, однако по факту Украина получила всего половину, после чего – из-за невыполнения Украиной взятых на себя обязательств – программа была свернута.

В любом случае в новой власти рассчитывают, что будущая программа сотрудничества с МВФ может стать последней для Украины. По крайней мере в обозримом будущем. Об этом, в частности, говорила глава Минфина Оксана Маркарова.

"Украине нужно делать ставку не на кредиты МВФ, а на инвестиции. Нужно привлекать инвестиции, создавать рабочие места, создавать дополнительный валовый продукт, создавать условия для наполнения бюджета. А брать одни кредиты для погашения других – это очень ущербная практика. Да, мы получаем чуть большую стабилизацию валютного курса и макроэкономическую стабилизацию, но на кармане граждан это напрямую не отражается", – поддерживает идею директор экономических программ и соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Что пообещает Украина МВФ

Что касается обязательств, которые придется взять на себя Украине в обмен на дешевый кредит МВФ, – эксперты прогнозируют, что в их числе окажутся в первую очередь те пункты, которые Украина не выполнила во время действия предыдущих программ.

"Сейчас это переговорная позиция. Но эти пункты все известны, и новых пока не выдвигалось", – сказал, в частности, Анатолий Амелин.

В последнем отчете МВФ об Украине, от апреля 2017 года, отмечалось, что из структурных реформ довольно "ограниченный прогресс" наблюдался в реформировании и приватизации государственных предприятий, земельной и пенсионной реформах, а также в борьбе с коррупцией. Кроме того, в числе важных экономических проблем, которые требуют решения, перечислялись высокий государственный долг (по данным МВФ – почти 90% ВВП в 2017 году, по данным МЭРТ – 81%), недостаточные валютные резервы, высокая долларизация финансовой системы и рекордно высокий уровень неработающих кредитов, большой и неэффективный государственный сектор, на который тратится слишком много бюджетных средств.

За прошедшие с того времени годы по некоторым позициям ситуация улучшилась. В частности, в рамках пенсионной реформы был поднят пенсионный возраст и монетизированы субсидии (хотя это были далеко не единственные требования к реформе социального сектора). Размер госдолга уже снизился практически до безопасного уровня – 60,9% (по данным МЭРТ). Долларизация финансовой системы за последнее время также снизилась. В частности, после того, как в НБУ начали массово продавать гривневые ОВГЗ нерезидентам. Золотовалютные резервы (ЗВР) еще в начале 2019 года вернулись к довоенному уровню (20,8 млрд долларов), а за последующие месяцы выросли еще – до 22 млрд. Впрочем, вряд ли МВФ сочтет эту сумму достаточной. Поскольку о потребностях страны в ЗВР судят, в частности, по сравнению с размером госдолга. ЗВР и в 2013 году считались в Украине недостаточными, а с тех пор размер госдолга серьезно вырос.

Что же касается остальных позиций, особых достижений по ним все так же нет. Так что, вероятно, эти требования успешно перекочуют из программы EFF 2017 года в EFF 2019 года. В частности, о сокращении госсектора и приватизации государственных предприятий. О борьбе с коррупцией (это, кстати, был один из принципиальных пунктов и последней программы stand-by, который также остался невыполненным). О неработающих кредитах.

Кроме перечисленных выше пунктов, по которым Украина сорвала сроки выполнения, есть еще целый ряд таких, до которых просто не дошли руки, поскольку ни одна их программ сотрудничества с МВФ не была выполнена до конца. В частности, среди таких принципиальных позиций – земельная реформа, анбандлинг "Нафтогаза Украины" и создание независимого оператора газотранспортной системы, введение рыночных тарифов на газ, принятие закона о связанных лицах (о "сплите") и многие другие.

В недавнем обзоре международного агентства Fitch в качестве вероятных структурных показателей также названы закон об усилении надзора за финансовым сектором (закон о "сплите"), создание и развитие рынка сельхоземель, ощутимые результаты борьбы с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Кстати, подтверждением тому, что большинство перечисленных пунктов будут включены в новую программу EFF, можно считать и тот факт, многие из них стоят в повестке работы новой власти. Так, на этой неделе, когда в Киеве будет находиться миссия МВФ, Верховная Рада будет голосовать за проекты законов, которые касаются перечисленных вопросов.

В частности, говоря о необходимости усовершенствовать антикоррупционное законодательство, МВФ настаивала, чтобы закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) был принят с учетом правок Венецианской комиссии. Один из законопроектов, которые Верховная Рада будет рассматривать на той неделе, – №1025 о внесении изменений в закон о высшем антикоррупционном суде – посвящен как раз этому вопросу. А сам ВАКС начал работу 5 сентября этого года.

Также Верховная Рада на этой неделе будет рассматривать законопроект, который позволит банкам эффективнее решатm вопрос с неработающими кредитами (№1070). Несколько законопроектов, которые приближают Украину к выполнению требований МВФ, будут рассмотрены на следующей неделе. Кроме того, в команде Зеленского уже заявили о готовящейся земельной реформе и большой приватизации.

Спорный вопрос

Отдельным пунктом переговоров, вероятнее всего, станет налог на выведенный капитал.

"МВФ запрещает проведение налоговой реформы, где будет хоть намек на введение налога на выведенный капитал (ННВК) вместо дискреционного налога на прибыль. Ну, не любят ННВК в МВФ, хоть плачь. С другой стороны, абсолютное большинство украинского бизнеса требует налог на выведенный капитал... Непростая растяжка для президента. Мой совет – разговаривать с МВФ и снимать надуманные страхи о ННВК", – так прокомментировал ситуацию экономический эксперт, президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Вообще же программы расширенного финансирования рассчитаны на гораздо большие сроки и предполагают значительно более крупные кредитные суммы, чем программы stand-by. А потому соглашения, которые подписывают страны с МВФ, как правило, включают в себя в качестве обязательств страны-реципиента довольно обширный список технических параметров и реформ. Наиболее важные и социально значимые из них становятся структурными маяками, по которым и принято судить о выполнении или невыполнении меморандума с МВФ.

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