Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Миссия МВФ может прекратить работу в Украине – Кабмин

22 мая, 16:25

Саенко назвал возможные причины остановки работы экспертов Фонда, в АП рассчитывают на встречу с "ревизорами"

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая прибыла в Киев 21 мая, досрочно прекратила работу в Украине. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко в ходе конференции "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня".

"МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратила миссию в Украину", – сказал Саенко.

Позже он заявил, что на самом деле эксперты МВФ еще не завершили работу в Киеве.

Как пояснил информированный источник, знакомый с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand-by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита. По его данным, в ближайшее время ожидается официальный комментарий ситуации.

В то же время, заместитель главы Администрации президента (АП) Руслан Рябошапка рассчитывает, что эксперты МВФ  проведут переговоры с представителями АП. Рябошапка сказал "РБК-Украина", что у него на эту неделю точно запланирована встреча с миссией Международного валютного фонда.

"Она, кажется, состоится в пятницу", – сообщил он.

Напомним, ранее сегодня, 22 мая, СМИ сообщили, что миссия МВФ досрочно прекращает работу в Украине. При этом представительстве Фонда отметили, что "ревизоры" МВФ продолжают работу в Киеве. Однако представители Международного валютного фонда не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш.

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус признал, что неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на сотрудничество Украины с МВФ. Представитель Зеленского отметил, что сотрудничество с МВФ четко регламентировано меморандумом. Также он уточнил, что переговорами с МВФ в команде Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Думаю, они (специалисты МВФ. – Ред.) сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации. А через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам выборов и нового правительства", – добавил Герус.

Ранее сообщалось, что представители Фонда пробудут в Украине две недели. За это время специалисты планируют дать оценку реформам, предусмотренным программой сотрудничества, а также провести встречи с представителями власти. В частности, программой предусмотрено проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и создание рынка газа. 21 мая премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова уже встретились с представителями миссии МВФ


Как известно, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транш, stand-by, Саенко, МВФ, миссия МВФ

Вы сейчас просматриваете новость " Миссия МВФ может прекратить работу в Украине – Кабмин". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пока не критично": эксперты спрогнозировали судьбу Украины без транша МВФ

Сегодня, 11:43

Запаса прочности Украине хватит до осени, но сотрудничество с МВФ должно сохраняться, считают специалисты

Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ

Сегодня, 10:19

Богдан рассказал о "большом диалоге" со многими специалистами

В Еврокомиссии сообщили, от чего зависит финансовая помощь Украине

20 мая, 19:41

Шефчович заявил, что у нового президента "очень быстрый старт"

Советник Зеленского: Украина "удержится" и без транша МВФ

20 мая, 15:49

В долгосрочной перспективе Киеву все же нужно сотрудничество с Фондом, уверен Зеленский

Климкин: ребенка, которого удерживали в посольстве Дании, вернули

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

У Зеленского озвучили требования к Антикоррупционной прокуратуре

Гройсман рассказал, что будет после роспуска коалиции

"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал

Стюардесса сгоревшего лайнера рассказала о спасении пассажиров

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду на 340 млн грн

ЗАЗ выставил на продажу свое имущество

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Украине запретили популярное обезболивающее

Когда Троица: дата и сколько будем отдыхать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь