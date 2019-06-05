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Молдова наотрез отказалась платить России за газ для Приднестровья

5 июня, 08:49

Додон предупредил, что газовый вопрос – это "бомба, которая может взорваться"

Президент Молдовы Игорь Додон
Президент Молдовы Игорь Додон. Фото: Getty Images

Молдова, которая ищет независимости от российского газа, не собирается платить РФ за голубое топливо, поставленное Приднестровскому региону. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Долг Приднестровского региона за газ – это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", – заявил Додон в интервью телеканалу NTV-Moldova.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который совершил визит в Молдову, а также побывал в Приднестровье. Как заявил Додон, "проблему поставок газа нужно обсуждать в комплексе, и самым серьезным образом".

"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья", – сказал Додон.

Он напомнил также, что договор с российским "Газпромом" на поставки газа в Молдову истекает 1 января 2020 года, а "правительство не думает о том, как подписать новый договор".

"Я знаю, что министр экономики Кирилл Габурич написал письмо "Газпрому". Но никто не ведет никаких переговоров. А вопросы есть – и по тарифам, и по условиям поставок, и т.д. ... Проблема газа – это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться", – добавил Додон.

Напомним, ранее экс-министр обороны Молдовы Виорел Чиботару отмечал, что своей деятельностью в Приднестровье Россия ослабляет безопасность во всем регионе. По его мнению, за время президентства Игоря Додона, который является сторонником сотрудничества с Россией, ситуация только ухудшилась.

В 2018 году во время временного военного положения Украина усилила охрану границы с Приднестровьем – чтобы не допустить диверсий со стороны "российских миротворцев".

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Тег газ, Россия, Приднестровье, Газпром, Молдова, поставки газа, Додон, Игорь Додон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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