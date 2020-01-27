"Муниципальная няня": эксперты рассказали, почему бюджетных денег на программу мало

Няня на час обойдется в 100 грн с хвостиком, няня на день — свыше 1000 грн

/ Фото: Pixabay

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Еще с января 2019 года в Украине начала работать новая государственная инициатива — "Муниципальная няня". По этой программе родители, у которых есть дети до трех лет, могут официально нанять на работу няню и получать за это ежемесячную компенсацию в размере 1779 грн (размер выплат приравнивается к минимальному прожиточному минимуму на детей до 6 лет). С какими трудностями сталкивается программа – об идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Изначально услугу критиковали за то, что предлагаемых денег не хватит даже на неделю работы няни. Ведь, как правило, специалистам такого профиля предлагают куда более высокие зарплаты.

Так, аналитики рекрутингового портала hh.ua | grc рассказали нам, что, судя по вакансиям, размещенным в 2019 году, почти половина (46%) работодателей рассчитывали найти няню на зарплату от 9 800 до 15 500 грн, еще 29% были готовы платить от 15 600 грн до 21 300 грн, а в каждой пятой вакансии речь шла о заработке в диапазоне 21 400 — 33 100 грн. Не слишком низкие и требования у самих нянь.

"Почти половина кандидатов декларировали готовность работать няней за зарплату 12 000 грн или немногим меньше, почти треть (31%) писали о желании получать от 12 100 грн до 24 200 грн", — отмечают в hh.ua | grc.

Мы промониторили различные сайты, на которых можно найти няню своему ребенку. Так, няня на час обойдется более, чем 100 грн, няня на день — свыше 1000 грн, а няня на месяц — от 18 тыс. грн. Так что, если учесть даже почасовую оплату и компенсацию в 1700 грн, то няни хватит не более чем на 17 часов в месяц — что позволит ей заниматься с ребенком по 3-4 часа всего 5 дней в месяц.

К слову, няни предпочитают работать полноценно, а не почасово.

"Есть некоторые различия и в вопросе будущих типа занятости и графика работы. Так, частичную занятость, которую указал каждый пятый соискатель (21%), готовы были предоставить только в 11% вакансий. А гибкий график, интересующий 15% кандидатов, предусматривался только в 5% предложений о работе. В целом абсолютное большинство вакансий предполагало полную занятость (88%) и полный рабочий день (67%)", — комментируют ситуацию в hh.ua | grc.

Напомним, ранее сообщалось, сколько украинцев обратились за услугой "Муниципальная няня".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Муниципальная няня все популярнее: украинцы придумывают новые схемы заработка" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве уменьшилась очередь в детские садики. Подробности – в сюжете.

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