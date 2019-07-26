МВФ официально начал искать замену Лагард

Решение начать подбор нового директора-распорядителя МВФ принял исполком Фонда

Фото: AFP

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) объявил в пятницу, 26 июля, о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации вместо Кристин Лагард, которая подала в отставку. Об этом говорится в заявлении Фонда.

"Исполнительный совет объявил сегодня [в пятницу] о том, что он принял открытый, учитывающий заслуги и прозрачный процесс подбора нового директора-распорядителя, аналогичный тому, который использовался прежде", – сказано в документе.

При этом в МВФ добавили, что намерены завершить этот процесс к 4 октября 2019 года.

Новости "Сегодня" писали, что 2 июля 2019 года Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ после выдвижения ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ, а 16 июля было обнародовано ее заявление об отставке. При этом отмечалось, что заявление Лагард вступит в силу только 12 сентября. Сама она заявила, что решение принято в интересах МВФ, так как "это ускорит процесс выбора преемника".

При этом пока исполняющим обязанности директора-распорядителя МВФ остается Дэвид Липтон.

В конце мая президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями МВФ. О чем говорили стороны, смотрите в нашем сюжете:

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