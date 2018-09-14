МВФ напоминает Киеву о невыполненых "маяках" – Рева

За годы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом накопилось полтора десятка невыполненных государством обещаний.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

В Минсоцполитики отметили, что эти обещания не забыты МВФ, и все они ставятся на повестку с требованием выполнения взятых на себя обязательств.

"Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний. На сегодня существует примерно 15 таких невыполненных обязательств, которые называют "маяками", и миссия МВФ выносит на повестку дня те из них, которые считает важными на существующем этапе для достижения макрофинансовой стабильности", – пояснил Рева.

По его словам, вопрос цены на газ стоит на повестке дня уже десять лет подряд. "Если говорить о цене на газ, то этот маяк тянется с 2008 года. Именно тогда впервые в меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, всего 10 миллиардов долларов, но этот маяк тогда выполнен не был", – сказал министр.

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Рева подчеркнул, что сейчас для государства наступило время расплаты: выплаты финансовых долгов самостоятельно или выполнения взятых некогда на себя обязательств. По словам чиновника, сегодня есть три варианта развития событий: либо брать эти средства из бюджета, урезая все программы, в том числе и социальные; или объявлять государство банкротом, получая катастрофические последствия для экономики и финансовой системы; либо продолжать сотрудничество с МВФ и перекредитоваться.

Глава Минсоцполитики отметил, что правительство выбрало последний вариант, но он предусматривает повышение стоимости газа для населения. "Мы ведем переговоры, и мы хотим, чтобы цена на газ была справедливой для людей, а это означает, что размер повышения имеет ключевое значение. Правительство делает все для того, чтобы это повышение было минимальным, учитывая ситуацию с доходами населения и возможности бюджета компенсировать рост цены на газ для граждан, нуждающихся в государственной поддержке", – отметил Рева.

Ранее глава НБУ Яков Смолий отмечал, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы. В Нацбанке спрогнозировали, что очередной транш финансовой помощи от МВФ Украина сможет получить осенью 2018 года.

А политолог Алексей Голобуцкий отмечал, что если миссия МВФ должна прибыть в Киев, уже достигнут консенсус по вопросу цены на газ.