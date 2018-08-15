Украина и МВФ пришли к консенсусу по цене на газ – эксперт

Специалист уверен, что миссия Фонда прибудет в Киев, потому что уже есть компромисс

В сентябре-2018 в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда. Одним из важнейших вопросов в контексте предоставления очередного транша станет выравнивание цен на газ с рыночным уровнем. Это нужно для снижения дефицита бюджета, пояснил политолог Алексей Голобуцкий, передает УНИАН.

"По предварительным требованиям МВФ, рост тарифов на газ должен был составить 60%. Однако позиция правительства заключалась в том, что резкое повышение недопустимо, именно поэтому процесс переговоров по получению транша продолжается еще с мая прошлого (2017. – Ред.) года. Официальной информации по конкретному росту цен на газ еще нет, но если миссия должна прибыть в Киев – это означает, что стороны достигли определенного консенсуса. Что особенно важно для стабильности гривни", – пояснил Голобуцкий.

Ранее в Министерстве финансов уже заявили, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом. Как подчеркнула и.о. министра финансов Оксана Маркарова, украинские власти заинтересованы обсудить с МВФ как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.





Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося изменения цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.