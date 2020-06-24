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МВФ пересмотрел прогноз на 2020 и 2021 годы: восстановление после пандемии будет более медленным

24 июня, 21:12

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Весной экономисты считали, что мир сможет оправиться от последствий коронавируса быстрее

После того как Всемирная организация торговли опубликовала показатели влияния коронавируса на торговлю, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку падения мировой экономики до 4,9% с 3%. Об этом идет речь в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update).

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В МВФ отметили, что пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем предполагалось. Более того, в Фонде убедились, что восстановление экономики после затяжного карантина, который имел разнообразные формы запретов и ограничений, не будет настолько быстрым, как считали ранее.

Мировая экономика в следующем году будет расти более медленно, чем оценивалось в апреле – на 5,4% вместо 5,8%.

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году снизится на 3% (ранее прогнозировался спад на 1%), а в 2021 году вырастет на 5,9% (предыдущий прогноз предусматривал рост на 6,6%).

МВФ незначительно снизил прогноз роста экономики Китая в 2020 году – до 1% с 1,2%, в 2021 году ожидает ее рост на 8,2% (ранее прогнозировал 9,2%).

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Хуже всего придется Индии – МВФ считает, что там будет спад на 4,5% вместо роста на 1,9%, который прогнозировали в апреле. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. – до 6%.

Экономику Бразилии ожидает сильное потрясение, считают в МВФ. Там прогнозируют глубокое падение – на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле. На 2021 год прогноз роста повышен до 3,6% с 2,9%.

В то же время и экономика развитых стран может пострадать сильнее, чем это ожидалось в апреле. В МВФ полагают, что правительствам не следует рассчитывать на снижение ВВП на 6,1%, как прогнозировалось ранее. Новый сценарий предполагает спад на уровне 8%. Зато улучшена оценка возможного роста в 2021 году – до 4,8% (предыдущий прогноз – 4,5%).

Такой же уровень падения экономики будет в 2020 году и в США (ухудшение прогноза на 2,1 п.п.). В 2021 году рост американской экономики составит 4,5% (в то время как в апреле считалось, что она поднимется на 4,7%).

В тренде
В Украине впервые за неделю подорожал доллар

Оценка снижения ВВП стран еврозоны ухудшена на текущий год на 2,7 п.п., до 10,2%. В 2021 году ожидается рост на 6% (предыдущая оценка составляла 4,7%).

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Самое глубокое падение по-прежнему ожидается в Италии и в Испании – на 12,8%, рост в этих странах в следующем году не превысит 6%. Во Франции снижение составит 12,5%, рост в следующем году ожидается на 7,3%.

ВВП Великобритании рухнет в 2020 году на 10,2%, хотя раньше МВФ ожидал падения на 6,5%. В следующем году она может подрасти на на 6,3%.

В Германии ожидается снижение экономики на 7,8%. А в 2021 году страну ожидает рост на 6,3%.

Экономика Японии в нынешнем году потеряет 5,8% (предыдущая оценка предусматривала снижение на 5,2%). В 2021 году ВВП Японии может увеличиться на 2,4%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что МВФ, который одобрил новую кредитную программу для Украины, ухудшил прогноз валового внутреннего продукта нашей страны на 2020 год с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

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В Украине же считают, что такого масштабного падения, вероятно, получится избежать. Правительство заявило, что продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение ВВП приблизительно до 5%.

Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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ВВП экономический кризис коронавирус МВФ

Источник: Сегодня

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