МВФ пересмотрел прогноз на 2020 и 2021 годы: восстановление после пандемии будет более медленным

После того как Всемирная организация торговли опубликовала показатели влияния коронавируса на торговлю, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку падения мировой экономики до 4,9% с 3%. Об этом идет речь в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update).

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В МВФ отметили, что пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем предполагалось. Более того, в Фонде убедились, что восстановление экономики после затяжного карантина, который имел разнообразные формы запретов и ограничений, не будет настолько быстрым, как считали ранее.

Мировая экономика в следующем году будет расти более медленно, чем оценивалось в апреле – на 5,4% вместо 5,8%.

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году снизится на 3% (ранее прогнозировался спад на 1%), а в 2021 году вырастет на 5,9% (предыдущий прогноз предусматривал рост на 6,6%).

МВФ незначительно снизил прогноз роста экономики Китая в 2020 году – до 1% с 1,2%, в 2021 году ожидает ее рост на 8,2% (ранее прогнозировал 9,2%).

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Хуже всего придется Индии – МВФ считает, что там будет спад на 4,5% вместо роста на 1,9%, который прогнозировали в апреле. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. – до 6%.

Экономику Бразилии ожидает сильное потрясение, считают в МВФ. Там прогнозируют глубокое падение – на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле. На 2021 год прогноз роста повышен до 3,6% с 2,9%.

В то же время и экономика развитых стран может пострадать сильнее, чем это ожидалось в апреле. В МВФ полагают, что правительствам не следует рассчитывать на снижение ВВП на 6,1%, как прогнозировалось ранее. Новый сценарий предполагает спад на уровне 8%. Зато улучшена оценка возможного роста в 2021 году – до 4,8% (предыдущий прогноз – 4,5%).

Такой же уровень падения экономики будет в 2020 году и в США (ухудшение прогноза на 2,1 п.п.). В 2021 году рост американской экономики составит 4,5% (в то время как в апреле считалось, что она поднимется на 4,7%).

В тренде В Украине впервые за неделю подорожал доллар

Оценка снижения ВВП стран еврозоны ухудшена на текущий год на 2,7 п.п., до 10,2%. В 2021 году ожидается рост на 6% (предыдущая оценка составляла 4,7%).

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Самое глубокое падение по-прежнему ожидается в Италии и в Испании – на 12,8%, рост в этих странах в следующем году не превысит 6%. Во Франции снижение составит 12,5%, рост в следующем году ожидается на 7,3%.

ВВП Великобритании рухнет в 2020 году на 10,2%, хотя раньше МВФ ожидал падения на 6,5%. В следующем году она может подрасти на на 6,3%.

В Германии ожидается снижение экономики на 7,8%. А в 2021 году страну ожидает рост на 6,3%.

Экономика Японии в нынешнем году потеряет 5,8% (предыдущая оценка предусматривала снижение на 5,2%). В 2021 году ВВП Японии может увеличиться на 2,4%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что МВФ, который одобрил новую кредитную программу для Украины, ухудшил прогноз валового внутреннего продукта нашей страны на 2020 год с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

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В Украине же считают, что такого масштабного падения, вероятно, получится избежать. Правительство заявило, что продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение ВВП приблизительно до 5%.

Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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