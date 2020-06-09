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МВФ решает судьбу нового кредита для Украины

9 июня, 10:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Если программа stand-by будет одобрена 9 июня, Киев сможет быстро получить деньги

Сегодня, 9 июня, исполнительный совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос утверждения новой кредитной программы stand-by для Украины. Об этом свидетельствуют данные из календаря заседаний совета МВФ на официальном сайте фонда.

Украина – единственная страна, вопросы сотрудничества с которой будет рассматривать сегодня высший орган МВФ.

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Напомним, речь идет о кредитной программе сроком на 18 месяцев. Объем средств – около 5 млрд долларов. Если сегодня в МВФ примут положительное решение по программе, первый транш в размере 1,9 млрд долларов может быть выделен на следующий день, то есть 10 июня. Кредит МВФ будет частично направлен на покрытие дефицита государственного бюджета. В частности, на эти цели потратят весь первый транш.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также назвал новые "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by:

Кроме того, новости "Сегодня" вместе с аналитиками разбирались, что будет с долларом после получения Украиной транша МВФ.

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программа Украина транш stand-by финансовая помощь МВФ совет директоров

Источник: Сегодня

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