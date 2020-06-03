Премьер рассказал, когда Украине стоит ожидать первого транша от МВФ

Правительство рассчитывает, что Международный валютный фонд (МВФ) до 10 июня примет окончательное решение о выделении Украине первого транша в рамках новой программы сотрудничества. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.
"До 10 июня состоится заседание Совета директоров МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша", – сказал он.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как правительство задумалось о новом формате накопительных пенсий, Министерство социальной политики обсудило с МВФ вопросы пенсионной реформы в Украине.
Напомним, в ближайшее время, как ожидается, в Украину поступит первый транш в рамках нового кредитного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). Кроме того, что эти деньги уменьшат дефицит бюджета, они откроют для Украины возможность получить помощь от других международных партнеров.
Напомним, что МВФ предварительно согласовал выделение Украине нового кредита еще в начале декабря прошлого года. Тогда речь шла о 4 млрд SDR ("валюты" МВФ – специальных прав заимствования), или о 5,5 млрд долларов, которые Украина могла получить от Фонда в течение трех лет по программе расширенного финансирования (EFF). После начала пандемии и экономического кризиса, уже в апреле, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера программы до 8 млрд долларов "как минимум". Кроме того, предполагалось, что Украина сможет претендовать еще и на некоторую помощь МВФ для борьбы с COVID-19.
В итоге размер новой программы составил лишь 5 млрд долларов. Почему так произошло, и хватит ли Украине этих денег, чтобы пережить кризис, разбирался сайт "Сегодня".
О том, что для Украины значит поддержка МВФ, по мнению президента Владимира Зеленского, и каким может быть совокупный размер финансовой помощи для нашей страны, смотрите в сюжете.
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