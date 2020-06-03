Премьер рассказал, когда Украине стоит ожидать первого транша от МВФ

Правительство рассчитывает, что Международный валютный фонд (МВФ) до 10 июня примет окончательное решение о выделении Украине первого транша в рамках новой программы сотрудничества. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"До 10 июня состоится заседание Совета директоров МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как правительство задумалось о новом формате накопительных пенсий, Министерство социальной политики обсудило с МВФ вопросы пенсионной реформы в Украине.

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Напомним, в ближайшее время, как ожидается, в Украину поступит первый транш в рамках нового кредитного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). Кроме того, что эти деньги уменьшат дефицит бюджета, они откроют для Украины возможность получить помощь от других международных партнеров.

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Напомним, что МВФ предварительно согласовал выделение Украине нового кредита еще в начале декабря прошлого года. Тогда речь шла о 4 млрд SDR ("валюты" МВФ – специальных прав заимствования), или о 5,5 млрд долларов, которые Украина могла получить от Фонда в течение трех лет по программе расширенного финансирования (EFF). После начала пандемии и экономического кризиса, уже в апреле, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера программы до 8 млрд долларов "как минимум". Кроме того, предполагалось, что Украина сможет претендовать еще и на некоторую помощь МВФ для борьбы с COVID-19.

В итоге размер новой программы составил лишь 5 млрд долларов. Почему так произошло, и хватит ли Украине этих денег, чтобы пережить кризис, разбирался сайт "Сегодня".

О том, что для Украины значит поддержка МВФ, по мнению президента Владимира Зеленского, и каким может быть совокупный размер финансовой помощи для нашей страны, смотрите в сюжете.

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