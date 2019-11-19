"Мы получаем тревожные сигналы": Гончарук обратился к Германии из-за "Северного потока – 2"

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Украина надеется на полную имплементацию изменений в Третьем энергетическом пакете ЕС в законодательство Германии и соответствующую деятельность независимого регулятора относительно газопроводов, соединяющих государство с третьими странами.

Об этом сегодня, 19 ноября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает пресс-служба правительства. Его заявление прозвучало после того, как 13 ноября Бундестаг Германии принял поправки к Газовой директиве ЕС, которая направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории Евросоюза, в частности "Северного потока – 2".

"Однако мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении "Северного потока – 2" из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым ", – отметил глава Кабмина.

Хайко Маас (слева) и Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

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Гончарук подчеркнул, что Украина намерена "защищать нормы европейского энергетического закона вместе с нашими европейскими партнерами".

"В случае преференциального вывода газопровода из-под действия Газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением. Украина заинтересована в сильной Европе, и мы будем делать все, чтобы европейская идея, европейские ценности были сильными, и им нельзя было нанести вред никакими манипуляциями", – сказал премьер.

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Он также отметил, что впереди сложные переговоры по транзиту газа. По его словам, Киев рассчитывает на то, что участие Берлина в консультациях будет способствовать продолжению транзита российского газа в Европу через Украину "на разумных условиях и европейских практиках".

Напомним, что Газовая директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Среди главных ее положений – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Ранее Германия уже добилась смягчения директивы, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком – 2" это сама Германия.

19 ноября Маас заявил, что Берлин выступает за продление транзита российского газа через Украину после 2019 года. Он подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг газовой темы, возникшие в последнее время.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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